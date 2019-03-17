Etiyopya ve Endonezya uçak kazalarında benzerlikler tespit edild

Etiyopya ve Endonezya'da düşen Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarının karıştığı kazalar arasında çok sayıda benzer nokta olduğu ortaya çıktı. Etiyopya Havayolları Grup Şefi Tewolde Gebremariam yapılan araştırmalar esnasında Endonezya'da geçen sene düşen ve 189 kişinin ölümüne sebep olan Lion Air kazasıyla Etiyopya'daki uçak kazası arasında ortak noktalar bulunduğunu açıkladı. Grebremariam, Etiyopya uçağının enkazında Lion Air uçağındakine benzer şekilde alışılmadık konumda ayarlanmış bir sabitleyici parçası bulunduğunu söyledi.

Etiyopya Havayolları Grup Şefi, iki kazanın da kalkıştan çok kısa bir süre sonra gerçekleştiğini belirterek "Lion Air'e benziyor çünkü uçuş yalnızca 6 dakika sürdü." şeklinde konuştu.

Endonezya'da 189, Etiyopya'da uçakta bulunan 157 kişinin hayatını kaybettiği kazalar sonrası Boeing 737 Max tipi uçaklar kamuoyunda endişe konusu olmuştu. Küresel çapta havayolu şirketleri bu uçakların karakutu incemeleri sona erene dek uçuş yapmaması kararını almıştı.

Karakutu nedir?

Uçaklarda 'karakutu' olarak bilinen sistem uçak yolculuğu boyunca kabin içindeki konuşmaları ve belli uçuş verilerini kaydediyor. Kara kutu, uçuş verilerini kaydetme özelliği ile olası bir kazanın sebebini ortaya çıkarmada hayati öneme sahip.

Tüm ticari yolcu uçaklarında genellikle arka kısımda olan iki ayrı kara kutu bulunuyor.

Bunlardan biri kokpit konuşmalarını kaydeden CVR, diğeri yükseklik, hız, hava sıcaklığı ve yol güzergahı gibi uçuş verilerini kaydeden FRD cihazı.