Etiyopya uçak kazasında Kanadalı bir aile üç neslini kaybetti

Kanadalı bir aile Etiyopya'da düşen ve mürettebat dahil 157 kişinin ölümüne neden olan yolcu uçağı kazasında üç nesil akrabalarını kaybetti.

Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 max 8 tipi uçağın kalkıştan dakikalar sonra yere düşmesinin nedenleri araştırılırken hayatını kaybeden yolculara ilişkin üzücü hikayeler de gün yüzüne çıkıyor.

Kenya'ya tatile giden bir aileden altı kişi de bu hikayelerden biri. Üç nesli temsil eden ailede 73 yaşındaki Pannagesh Vaidya, 67 yaşındaki eşi Hansini Vaidya ile çocukları Kosha Vaidya, onun eşi Prerit Dixit ve onların çocukları olan iki kız kardeş 14 yaşındaki Ashka Dixit ile 13 yaşındaki Anushka Dixit uçağın yolcuları arasındaydı.

Ölen 18 Kanadalı arasında olan aile Toronto şehrinde yaşıyordu. Kosha Vaidya'nın geride kalan erkek kardeşi Manant Vaidya "Bu korkunç ve trajik bir olay. Bununla nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Tüm yaşam sevincim yok olmuş gibi hissediyorum."

Kenya kökenli olan Vaidya, ailesinin 50 yıl aradan sonra ilk kez ülkeyi ziyarete gitmeye karar verdiğini anlatıyor.

Manant Vahidya CUmartesi günü cenaze işlemleri için Etiyopya'ya gidecek.