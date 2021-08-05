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Etiyopya'nın Tigray bölgesine 175 kamyon insani yardım ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesine 175 kamyon insani yardım ulaştığını açıkladı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 10:15
Etiyopya'nın Tigray bölgesine 175 kamyon insani yardım ulaştı

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yardım gönderilmesini "büyük bir ilerleme" olarak değerlendirdi.
Beasley, Tigray bölgesine 175 kamyon insani yardım ulaştığını açıkladı.
Bölgedeki insani krizin devam ettiğine dikkati çeken Beasley, ihtiyacın giderilmesi için her gün 100 kamyon yardıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Tigray bölgesine gönderilen 170 yardım kamyonunun bölgede saldırılar düzenleyen Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) militanları tarafından engellendiği öne sürülmüştü.
Etiyopya hükümeti, Batı ülkelerinin Tigray bölgesine "yardım koridoru" teklifini reddetmiş ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile Norveç Mülteci Konseyinin çalışmalarını durdurmuştu.

 

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Son Güncelleme: 05.08.2021 11:04
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