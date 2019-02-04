Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102147
ALTIN
220.211
DOLAR
5.2235
STERLİN
6.8193
EURO
5.9689
Devletin ihmali kaza getirdi
Devletin ihmali kaza getirdi
Kızılkurt alkollü çıktı
Kızılkurt alkollü çıktı
Yağmur ve soğuk geliyor
YAĞMUR VE SOĞUK GELİYOR
Baba ve oğullar cezaevinde  buluştu
Baba ve oğullar cezaevinde  buluştu
banner282
Flaş Haber
Girne’de ev yangını
Kapat

Etiyopya'da iki cami ateşe verildi

Etiyopya'da iki cami ateşe verildi

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:58
Etiyopya'da iki cami ateşe verildi


Etiyopya’nın Amhara eyaletinde iki caminin ateşe verildiği bildirildi.
Amhara Medya Ajansının haberine göre, Amhara Eyaleti İslami İşler Konseyi Başkanı Şeyh Muhammed Hasan, dün Güney Gondar Bölgesi’nde Müslümanların düğün töreni sırasında Hristiyanlara hareket edildiğini düşünen saldırganların iki camiyi yaktığını açıkladı. Düğün alanını süslemek için kullanılan ve matbaanın gönderdiği renkli müsvedde kağıt parçalarının arasına Hz. Meryem figürünün bulunduğu bir resmin de karıştığını belirten Hasan, bu durumun dini suistimal ederek ülkeyi karıştırmak isteyenler tarafından kullanıldığını ifade etti.
Hasan, bu tür saldırıların ne İslamı ve Hristiyanlığı ne de onların takipçilerini yansıttığının altını çizdi.
Ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Amhara’da, resmi rakamlara göre, nüfusun yüzde 18’ini Müslümanlar oluşturuyor.
 

Son Güncelleme: 04.02.2019 17:59
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz milletvekillerinden Suudi Arabistan'a işkence suçlaması
İngiliz milletvekillerinden Suudi Arabistan'a işkence suçlaması
Anket: Fransızların ve Almanların yarısı İslam'a olumsuz bakıyor
Anket: Fransızların ve Almanların yarısı İslam'a olumsuz bakıyor
Afrin zeytini İsviçre Parlamentosu'nda
Afrin zeytini İsviçre Parlamentosu'nda
IŞİD'in zulmüyle din değiştiren Müslümanlar
IŞİD'in zulmüyle din değiştiren Müslümanlar
Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu
Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu
Bolivya'nın geleneksel Paceno Festivali'nde 'hıyar' Pepino ritüeli
Bolivya'nın geleneksel Paceno Festivali'nde 'hıyar' Pepino ritüeli
Hindistan'da yeni yasanın ardından çocuk tecavüzcüsüne ilk idam kararı
Hindistan'da yeni yasanın ardından çocuk tecavüzcüsüne ilk idam kararı
Portekiz Guaıdo'yu “Geçici devlet başkanı olarak“ tanıdı
Portekiz Guaıdo'yu “Geçici devlet başkanı olarak“ tanıdı
Merkel Brexıt'te Yeniden Müzakereye Sıcak Bakmıyor
Merkel Brexıt'te Yeniden Müzakereye Sıcak Bakmıyor
Arjantinli Futbolcu Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçakta Bir Ceset Bulundu
Arjantinli Futbolcu Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçakta Bir Ceset Bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim