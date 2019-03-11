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Etiyopya'da düşen uçağın karakutusuna ulaşıldı

Etiyopya'da düşen uçağın karakutusuna ulaşıldı

11 Mart 2019 Pazartesi 13:59
Etiyopya'da düşen uçağın karakutusuna ulaşıldı

Etiyopya Havayollarına ait dün düşen uçağın karakutusuna ulaşıldı.

Etiyopya Havayolları yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden ve kalkıştan 6 dakika sonra düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçağa ait karakutunun bulunduğunu duyurdu.

Havayollarından bir yetkili, uçağın düştüğü bölgede devam eden çalışmalar sırasında bulunan karakutunun kısmen zarar gördüğünü ifade etti.

Uçakta bulunan 157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Etiyopya Havayolları, dün yaşanan uçak kazasının ardından Boeing "737 Max 8" tipi uçaklarının seferlerini durdurmuştu.

Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya dönüş için izin istediğini, pilota dönüş izninin verildiğini söylemişti. Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü belirtmişti.

Etiyopya Havayollarının, Boeing 737 Max 8 uçağını 15 Kasım 2018'de Boeing firmasından teslim aldığı kaydedilmişti.

Son Güncelleme: 11.03.2019 17:16
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