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Etiyopya'da düşen uçağı 2 dakika ile kaçıran yolcu yaşadıklarını anlattı

Etiyopya'da düşen uçağı 2 dakika ile kaçıran yolcu yaşadıklarını anlattı

11 Mart 2019 Pazartesi 12:08
Etiyopya'da düşen uçağı 2 dakika ile kaçıran yolcu yaşadıklarını anlattı

Etiyopya Havayolları'nın kaza yapan Addis Ababa-Nairobi uçuşuna geç kaldığı için binemeyen Yunan Antonis Mavropoulos, bu sayede ölümden döndü.

Mavropoulos, Facebook üzerinden yaptığı 'şanslı günüm' başlıklı paylaşımda, uçakta hayatını kaybeden 158'inci kişi olmaktan nasıl son anda kurtulduğunu anlattı.

Uçak biletinin fotoğrafını paylaşan Mavropoulos, kapıya iki dakika geciktiği için uçağa alınmadığını, kendisine yardımcı olunmadığı için de ilk başta çok sinirlendiğini söyledi.

Ardından bir sonraki uçağı bekleyen yolcu, güvenlik nedeniyle bu uçağa binmesinin de engellendiğini açıkladı. Bu duruma itiraz ettiğini belirten Mavropoulos, "Bana kayıp ET 302 uçuşuna binmeyen tek yolcu olduğumu, bu nedenle itiraz etmememi ve Tanrı'ya şükretmemi söylediler." şeklinde yazdı.

Uçaktaki herkesin öldüğünü duyunca şok geçirdiğini ifade eden Yunan yolcu, "Bunu yazıyorum çünkü görünmeyen ve plansız olayların hayatımızı nasıl şekillendirdiğini herkesin görmesini istiyorum." dedi.

Pazar günü Addis Ababa'dan Nairobi'ye uçan Etiyopya Havayolları'na ait bir uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş, 8 mürettebat ve 149 yolcudan kurtulan olmamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Düşen Etiyopya Uçağı
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