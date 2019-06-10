Etiyopya'da çöp depolama alanında heyelan

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki çöp depolama sahasında meydana gelen heyelanda bir kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin Addis Ababa Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kontrol İdaresi'nden edindiği bilgiye göre, iki yıl önce 130’tan fazla kişinin can verdiği Koshe bölgesinde bu sabah yaşanan heyelanda 70 yaşındaki bir kişi öldü.

Toprak altında daha fazla kişinin olabileceği düşüncesiyle başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ise sona gelindi.

Daha önceki yıllarda da küçük ve büyük çaplı kaymaların yaşandığı bölgede yaşayanların çoğu tahliye edilse de geçim sıkıntısı çeken yerel halk, hala canları pahasına çöp yığınları etrafında atık toplamaya devam ediyor.

Şehirde yaşayan milyonlarca kişinin 50 yıldan fazla süredir çöpünün toplandığı alanda geçen yıl Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi hizmete girmişti.

Bölgede Mart 2017’de yaşanan heyelanda 130'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.



