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Etiyopya'da Başbakan'a destek mitingine bombalı saldırı: 30 yaralı

Etiyopya’da Başbakan AbiyAhmed’e destek mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Etiyopya'da Başbakan'a destek mitingine bombalı saldırı: 30 yaralı

Etiyopya’da Başbakan AbiyAhmed’e destek mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 07:42
Etiyopya'da Başbakan'a destek mitingine bombalı saldırı: 30 yaralı
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Etiyopya Haber Ajansının (ENA) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, dün Oromiya eyaletinin Ambo kentindeki mitingde yapılan bombalı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Haberde mitinge Başbakan Ahmed’in katılmadığı vurgulandı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edilen haberde, 6 şüphelinin gözaltına alındığı saldırıya ilişkin incelemenin sürdüğünün altı çizildi. 
Haberde, el bombası kullanıldığı tahmin edilen saldırıdan bölgedeki muhalif Oromo Kurtuluş Cephesi’nin (OLF) sorumlu tutulduğu ve saldırının ağustos ayında yapılacak genel seçimler öncesi ülkedeki güvenlik endişelerini artırdığı kaydedildi. 

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Ülkede geçen hafta da Burayu kentindeki güvenlik sorumlusu Solomon Tadessesuikaste uğramıştı. 
Doğu Afrika’nın en kabalalık ülkesi olan Etiyopya’da son yıllarda etnik ve siyasi çatışmalar tırmanışa geçti. 
Başbakan AbiyAhmed’in görevi devraldığı 2018'den bu yana görülen etnik çatışmalarda, şimdiye kadar yüz binlerce kişi yerinden oldu, binlerce kişi hayatını kaybetti.

 

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Son Güncelleme: 24.02.2020 11:00
Anahtar Kelimeler:
Etiyopyada Başbakana Destek Mitingi
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