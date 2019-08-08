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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev\'in Evine Operasyon

OPERASYONDA 1 POLİS ÖLDÜ, 36 KİŞİ YARALANDI

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev\'in Evine Operasyon

OPERASYONDA 1 POLİS ÖLDÜ, 36 KİŞİ YARALANDI

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:46
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev\'in Evine Operasyon

OPERASYONDA 1 POLİS ÖLDÜ, 36 KİŞİ YARALANDI

Bişkek, 8 Ağustos 19 : Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için evine düzenlenen operasyonda bir polis hayatını kaybetti.

Atambayev'in başkent Bişkek'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine yapılan baskında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. 

Bölge araç trafiğine kapatılırken, telefon ve internet bağlantıları da kesildi.

Operasyon esnasında Atambayev'in evinden zaman zaman silah sesleri duyuldu.

Eski Cumhurbaşkanının evinin etrafında toplanan taraftarlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığına göre, operasyon sırasında yaşanan olaylarda 15'i güvenlik gücü 36 kişi yaralandı. 

Bakanlık, yaralanan bir polisin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Atambayev'in konutunun yer aldığı araziden yer yer alevler yükseldiği görüldü.

CUMHURBAŞKANI CEENBEKOV TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, tatilini yarıda keserek Bişkek'e döndü.

Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un sabah güvenlik konseyini acil toplayacağı bildirildi.

Meclis Araştırma Komisyonu, Atambayev hakkında Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu, kömür alım ihalesi, Tarih Müzesi binası modernizasyonu, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılması, arazi satın alımı ve tarım arazisinin yapılaşmaya açılma konularında suçlamalar yöneltmişti.

 Başsavcılık da yolsuzluk iddiasıyla Atambayev hakkında soruşturma başlatılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Meclise başvurmuştu.

Kırgızistan meclisi de 2011-2017 yıllarında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Atambayev'in dokunulmazlığını kaldırmıştı.

(AA/HUR/ÖK)


 

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