Eski Abd Başkanı Ronald Reagan Bm\'deki Afrikalı Delegelere \'maymun\' Demiş

Washington, 31 Temmuz 19 (.): Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Birleşmiş Milletler'deki Afrikalı delegeler için 'maymun' ifadesini kullandığı ses kaydı ortaya çıktı. Reagan 1971'de California valisiyken yaptığı telefon görüşmesinde "Şu Afrika ülkelerinden gelen maymunlara bakıyorum da, lanet olsun onlara... Hâlâ ayakkabıların içinde rahat edemiyorlar" diyor.

ABD merkezli dergi The Atlantic'in haberine göre Reagan bu ifadeleri daha sonra ABD Başkanı olacak Richard Nixon ile yaptığı telefon görüşmesinde kullanıyor.

Reagan, Tayvan'ın BM üyeliğinden çıkarılması yönünde oy veren Afrikalı delegelere kızıyor ve ırkçı ifadeler sarfediyor. Ertesi gün Nixon'ı arayan Reagan, oylamayı televizyondan izlediğini anlatırken, Afrikalı delegeleri 'maymunlar' olarak niteliyor. Nixon da bu ifadelere gülerek karşılık veriyor.

Telefon görüşmesinin kaydı New York Üniversitesi'nde Tarih bölümü öğretim üyelerinden Prof. Tim Naftali tarafından ortaya çıkarıldı. Naftali 2007 - 2011 arasından Nixon Başkanlık Kütüphanesi'nin direktörlüğünü yapmıştı.

Tarihçi akademisyenin The Atlantic'e yazdığı analize göre görüşme kaydı, ırkçı ifadeler çıkarıldıktan sonra Ulusal Arşivler tarafından 2000 yılında yayımlandı. O tarihte Reagan hala hayattaydı.

Reagan'ın 2004'te ölmesinin ardından bir ABD mahkemesi kayıtlarının yeniden incelenmesi yönünde karar verdi. Regan'ın 2004'te ölümüyle mahremiyet kaygıları ortadan kalkmıştı.

(BBC/FG)