Eski Başbakan ve UBP Başkanı Küçük için Meclis’te devlet töreni düzenlendi

Eski Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı İrsen Küçük için bugün Cumhuriyet Meclisi’nde devlet töreni düzenlendi.

Küçük’ün naaşı UBP’nin Sarayönü’ndeki Lefkoşa İlçe Binası’ndan Cumhuriyet Meclisi önüne kadar omuzlarda taşındı. Cumhuriyet Meclisi önünde Küçük’ün naaşı askere teslim edilerek, Meclis bahçesine taşındı.

Buradaki törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Ana Muhalefet Partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakan ve milletvekilleri, eski bakan ve milletvekilleri, ailesi ve sevenleri yer aldı.

Törene ayrıca Türkiye’den, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin eski Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve eski TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende İrsen Küçük’ün özgeçmişi okundu, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Küçük’ün eniştesi eski bakanlardan Feridun Adahan konuşma yaptı.

Protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişinin ardından tören sona erdi. Küçük’ün naaşı İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İrsen Küçük’ün uzun yıllar Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili, bakan ve Başbakan olarak görev yaptığını, yaptığı tüm görevlerde halkına hizmeti ön planda tuttuğunu söyledi.

Uluçay, Kıbrıslı Türklerin Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün yeğeni olan İrsen Küçük’ün her zaman bu sorumluluğun bilincin ile hareket ettiğini, kapısının halkına hep açık olduğunu belirtti.

İrsen Küçük ile Cumhuriyet Meclisi’nde birlikte çalıştığı dönemi anlatan Uluçay, çalışma prensipleri, uzlaştırıcı yaklaşımları ve beyefendiliği ile hatırlanan bir siyaset adamı olduğunu söyledi.

Küçük’ün kendisini eleştirenlere ve rekabete girenlere saygı gösterdiğini ve uzlaşmayı hep bildiğini dile getiren Uluçay, birlikte çalışma kültürünü içine sindirmiş, bu yönüyle örnek gösterilecek bir kişi olduğunu kaydetti.

Uluçay konuşmasını “Hepimizin başı sağolsun” diyerek tamamladı.

ADAHAN

Küçük’ün eniştesi eski bakanlardan Feridun Adahan da, İrsen Küçük’ün uzun yıllar milletvekili, bakan ve Başbakan olarak aktif siyasette bulunduğunu, siyasi tarihe kalıcı eserler bıraktığını belirtti.

Adahan, Küçük’ün Tarım Bakanlığı yaptığı yıllarda başarılı işlere imza attığını, kırsal kesime kalıcı hizmetler verdiğini söyledi.

İrsen Küçük’ün topluma hizmeti esas aldığını dile getiren Adahan, Erenköy’de başlayan varoluş çarpışmalarında, ziraat mühendislerinin örgütlenmesinde, partisine verdiği hizmetlerde bu anlayışla hareket ettiğini belirtti.

Anavatan Türkiye ile ilişkilerde de sağlam iletişim ve işbirliği kurduğunu dile getiren Adahan, asrın projesi olarak adlandırılan Türkiye’den KKTC’ye su taşınması projesinin de Küçük döneminde hayata geçen kalıcı eserlerden olduğunu kaydetti.

İrsen Küçük’ün mükemmel bir eş, sevecen ve şefkatli bir aile reisi olduğunu söyleyen Adahan, “Seni hürmet ve saygıyla uğurluyoruz. Işıklar içinde uyu” dedi.