'Eşimle sorunlarım var' diyerek uçağı patlatmakla tehdit eden hava korsanı vuruldu

Bangladeş'in başkenti Dakka'dan Dubai'ye gitmekte olan uçağı patlatmakla tehdit eden bir yolcu vurularak öldürüldü. Silahlı olduğu ve kokpite girmeye çalıştığı belirtilen yolcunun eşiyle sorun yaşadığını söyleyerek Bangladeş başbakanı ile görüşmek istediği belirtildi.

Dakka'dan 142 yolcu ve mürettebat ile Dubai'ye gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, 20'li yaşlarda olduğu belirtilen bir yolcunun kokpite girmeye çalışması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Eşiyle sorunları olduğunu ve Başbakan Şeyh Hasina ile görüşmek istediğini söyleyen yolcu, yerinden kalktıktan sonra mürettebata belindeki silahı göstererek kokpite girmek istedi. Yolcunun üzerinde patlayıcı olduğunu da öne sürmesinin ardından pilotlar Chittagong kentine acil iniş yaptı.

Acil inişin ardından Chittagong'da tüm uçuşlar askıya alındı ve polis operasyonu başladı. Yolcular ve pilotlar tahliye edildikten sonra komandolar uçağa girdi. Mürettebattan bir kişiyi rehin tutan zanlı, başbakanla görüşme isteğini tekrarlayarak teslim olmadı.

Güvenlik güçleri, zanlının uçağı patlatmakla tehdit etmesi nedeniyle vurulduğunu duyurdu. Bangladeşli olduğu tahmin edilen saldırgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kimliği açıklanmayan zanlının üzerinden silah çıktığı ancak patlayıcı maddelerin varlığının henüz açık olmadığı belirtildi. Yetkililer yolcunun uçağa nasıl silah soktuğunu araştırıyor.