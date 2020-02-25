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Esed Rejiminin İdlib\'deki Saldırılarında 17 Sivil Hayatını Kaybetti

İdlib, 25 Şubat 20 : Beşşar Esed rejimi ordusunun İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ndeki yerleşimlere düzenlediği kara ve hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.

Esed Rejiminin İdlib\'deki Saldırılarında 17 Sivil Hayatını Kaybetti

İdlib, 25 Şubat 20 : Beşşar Esed rejimi ordusunun İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ndeki yerleşimlere düzenlediği kara ve hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.

25 Şubat 2020 Salı 16:59
Esed Rejiminin İdlib\'deki Saldırılarında 17 Sivil Hayatını Kaybetti
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İdlib, 25 Şubat 20 : Beşşar Esed rejimi ordusunun İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği kara ve hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi, İdlib kent merkezine, Binneş, Kefrenbil ve Eriha ilçelerine, Marrıtmısrın beldesine, Hazarin, Has ve Şinan köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi.  

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin İdlib kent merkezindeki kara saldırısında 2'si öğretmen 1'i öğrenci toplam 6, akşam saatlerindeki hava saldırılarında Binneş ilçesinde 1 ve Marrıtmısrın beldesinde 10 olmak üzere toplam 17 sivil hayatını kaybetti.  

Sivil Savunma ekiplerinin, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürürken, ölü sayısının yükselmesinden endişe duyuluyor. 

İdlib'deki AA ekiplerinin görüntülediği okullardan birinin avlusunda yerdeki kan izleri ve karadan karaya atılan misket bombasının patladıktan sonra betona saplanan kapsülü dikkati çekmişti.

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Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da gün içinde İdlib kent merkezini bombaladı. Esed rejimi ve Rusya'nın söz konusu saldırılarında toplam 12 sivil yaralandı.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti.

İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

(AA/ÖZ/HA)

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