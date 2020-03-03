banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109860
ALTIN
316.868
DOLAR
6.1426
STERLİN
7.8679
EURO
6.8292
banner339
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)

Esed Rejimi Ve Rusya\'dan İdlib\'deki Sivil Yerleşimlere Saldırı: 12 Ölü

İdlib, 3 Mart 20 : Esed rejimi ve Rusya\'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ne saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

Esed Rejimi Ve Rusya\'dan İdlib\'deki Sivil Yerleşimlere Saldırı: 12 Ölü

İdlib, 3 Mart 20 : Esed rejimi ve Rusya\'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ne saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

03 Mart 2020 Salı 13:15
Esed Rejimi Ve Rusya\'dan İdlib\'deki Sivil Yerleşimlere Saldırı: 12 Ölü
banner337

İdlib, 3 Mart 20 : Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

Rejim ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib kent merkezi, Benniş beldesi ve SehilRuc bölgesine bağlı Udvan köyüne düzenledikleri saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.

Yaralanan çok sayıda sivil, hastanelere kaldırıldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde rejim güçlerinin İdlib kent merkezine düzenlediği roket saldırısında 4'ü çocuk 9 sivil, Udvan köyüne düzenlediği top atışında 2 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'nın Benniş beldesine düzenlediği saldırıda ise 1 sivil hayatını kaybetti.

banner317
ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.

Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

(AA/RU/ŞEB)
 

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin Ve Merkel İdlib'deki Durumu Görüştü
Putin Ve Merkel İdlib'deki Durumu Görüştü
İran'da Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 77'ye Yükseldi
İran'da Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 77'ye Yükseldi
Koronavirüsün tedavisini bulana ISESCO'dan 200 bin dolar ödül
Koronavirüsün tedavisini bulana ISESCO'dan 200 bin dolar ödül
İran'da 23 milletvekili koronavirüse yakalandı
İran'da 23 milletvekili koronavirüse yakalandı
Ukrayna’da ilk koronovirüs vakası
Ukrayna’da ilk koronovirüs vakası
Lukoil'den “pahalı petrol dönemi bitti“ yorumu
Lukoil'den “pahalı petrol dönemi bitti“ yorumu
İsrail'deki seçimin ilk sonuçları yeni bir koalisyon krizine işaret ediyor
İsrail'deki seçimin ilk sonuçları yeni bir koalisyon krizine işaret ediyor
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa etti
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa etti
Avustralya Associated Press 85 yılın ardından kapanıyor
Avustralya Associated Press 85 yılın ardından kapanıyor
Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü
Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim