banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121182
ALTIN
293.446
DOLAR
5.8771
STERLİN
7.6635
EURO
6.5568
Lefkoşa'da kaza!
LEFKOŞA'DA KAZA
Uyuşturucudan 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Araç yoldan çıktı 1 yaralı!
YİNE KAZA!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Esed Rejimi Ve Rusya, Ateşkese Rağmen İdlib\'de Hava Saldırılarına Başladı: 10 Ölü

İdlib,  15 Ocak 20 : Beşşar Esed rejimi ve Rusya, İdlib\'de ateşkese rağmen sivil yerleşimlere hava saldırılarına yeniden başlarken, rejimin İdlib\'in merkezini hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre, 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed Rejimi Ve Rusya, Ateşkese Rağmen İdlib\'de Hava Saldırılarına Başladı: 10 Ölü

İdlib,  15 Ocak 20 : Beşşar Esed rejimi ve Rusya, İdlib\'de ateşkese rağmen sivil yerleşimlere hava saldırılarına yeniden başlarken, rejimin İdlib\'in merkezini hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre, 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 14:56
Esed Rejimi Ve Rusya, Ateşkese Rağmen İdlib\'de Hava Saldırılarına Başladı: 10 Ölü

İdlib,  15 Ocak 20 : Beşşar Esed rejimi ve Rusya, İdlib'de ateşkese rağmen sivil yerleşimlere hava saldırılarına yeniden başlarken, rejimin İdlib'in merkezini hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre, 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Maarratünnuman ilçesi, Keferruma beldesi, Marşurin, Deyr Şarki, Masaran, Tel Mennis köylerine, rejim uçakları da İdlib merkezi ve Eriha ilçesine saldırı düzenledi.
Eriha'da pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 sivil yaralandı.
Rejimin İdlib'in merkezini hedef alan iki saldırısından, pazar yerine düzenlenende, ilk belirlemelere göre, 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Rusya ve Türkiye’nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen, rejim güçleri zaman zaman yaptıkları topçu atışlarıyla ateşkesi daha önce de bozmuştu. Ancak söz konusu ihlaller, ateşkesin ardından ilk hava saldırıları olma özelliği taşıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını iddia etmişti. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise, İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başladığını ve münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini açıklamıştı.

banner317
ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.
(AA/RÇ/GÜL) 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Hükümeti, Hava Yolu Şirketi Flybe'yi Kurtarma Kararı Aldı
İngiliz Hükümeti, Hava Yolu Şirketi Flybe'yi Kurtarma Kararı Aldı
Endonezya'da Deniz Seviyesinin Yükselmesi Sonucu 2 Ada Su Altında Kaldı
Endonezya'da Deniz Seviyesinin Yükselmesi Sonucu 2 Ada Su Altında Kaldı
Ab, Libya'dan Olası Göç Dalgasına Hazırlanıyor
Ab, Libya'dan Olası Göç Dalgasına Hazırlanıyor
Mısır Polisi, Aa Kahire Ofisini Basarak Dört Çalışanı Gözaltına Aldı
Mısır Polisi, Aa Kahire Ofisini Basarak Dört Çalışanı Gözaltına Aldı
Nesli Tükenmekte Olan Kuzey Beyaz Gergedanı Kurtuluyor
Nesli Tükenmekte Olan Kuzey Beyaz Gergedanı Kurtuluyor
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den "ateşkese Bae'nin Engel Olduğu" Açıklaması
NSA, Windows 10 işletim sisteminde güvenlik açığı buldu
NSA, Windows 10 işletim sisteminde güvenlik açığı buldu
Bağdat'ta ABD üssüne füzeli saldırı
Bağdat'ta ABD üssüne füzeli saldırı
BM: “Kolombiya'da yeni yılın ilk gününden bu yana 10 insan hakları savunucusu öldürüldü”
BM: “Kolombiya'da yeni yılın ilk gününden bu yana 10 insan hakları savunucusu öldürüldü”
BM'den İran nükleer anlaşmasının korunması çağrısı
BM'den İran nükleer anlaşmasının korunması çağrısı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim