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Esed Rejimi Ve Destekçileri İdlib Mutabakatını 5 Bin 42 Kez İhlal Etti

SURİYE İNSAN HAKLARI AĞI, BEŞŞAR ESED REJİMİ VE DESTEKÇİLERİNİN

Esed Rejimi Ve Destekçileri İdlib Mutabakatını 5 Bin 42 Kez İhlal Etti

SURİYE İNSAN HAKLARI AĞI, BEŞŞAR ESED REJİMİ VE DESTEKÇİLERİNİN

27 Mart 2019 Çarşamba 16:59
Esed Rejimi Ve Destekçileri İdlib Mutabakatını 5 Bin 42 Kez İhlal Etti

SURİYE İNSAN HAKLARI AĞI, BEŞŞAR ESED REJİMİ VE DESTEKÇİLERİNİN "İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ"NDEKİ ATEŞKES İHLALLERİ HAKKINDA ANADOLU AJANSI İÇİN RAPOR HAZIRLADI

RAPORDAN: "ESED REJİMİ VE DESTEKÇİLERİ, SALDIRILARIYLA 17 EYLÜL 2018'DE İMZALANAN İDLİB MUTABAKATINI BUGÜNE KADAR 5 BİN 42 KEZ İHLAL ETTİ"

Ankara, 27 Mart 19 : Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib mutabakatından bu yana ateşkesi 5 bin 42 kez ihlal ettiğini, saldırılarda 96'sı çocuk 48'i kadın toplam 280 sivilin öldüğünü bildirdi.

Rejim ve destekçileri, Türkiye'nin girişimiyle İdlib'de barınan 4 milyon civarı sivilin can güvenliğini sağlamak, yeni bir insani krizi ve göç akınını önlemek için Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de varılan mutabakatı ihlal etmeyi sürdürüyor. 

SNHR'nin Anadolu Ajansına (AA) özel hazırladığı rapora göre Esed rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist gruplar, saldırılarıyla Soçi mutabakatını bugüne kadar 5 bin 42 kez ihlal etti.

Buna göre, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırarak mutabakatı 4 bin 996 kez çiğnedi. Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib iline bin 487, Halep kırsalına 98, Hama kırsalına ise 3 bin 411 kez saldırı düzenledi.

SNHR raporuna göre, Esed rejiminin garantörü Rusya'ya ait savaş uçakları da aynı dönem içerisinde söz konusu bölgeye 46 kez saldırı yaptı.

İHLALLER SONUCU 280 SİVİL ÖLDÜ

Ağın raporunda, 17 Eylül 2018'den bu yana rejim ve Rusya'nın söz konusu bölgelere düzenlediği saldırılarda 96'sı çocuk, 48'i kadın toplam 280 sivilin öldüğü bildirildi.

Rejim güçlerinin saldırılarında 77'si çocuk, 39'u kadın toplam 197 sivili hayatını kaybederken, Rusya'nın saldırılarında ise 19'u çocuk, 9'u kadın toplam 83 sivil yaşamını yitirdi. 

17 EYLÜL-31 ARALIK 2018 DÖNEMİNDE BİN 162 İHLAL

Raporda, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın, yıl sonuna kadar rejim güçlerince bin 162 kez ihlal edildiği ifade edildi. Saldırılar sonucunda 45 sivil yaşamını yitirdi.

Raporda, rejim güçlerine hava desteği sağlayan Rusya'nın da 17 Eylül-31 Aralık 2018 döneminde mutabakatı 3 kez ihlal ettiği bilgisine yer verildi. 

Bu noktada, yılbaşından bugüne kadar da Esed rejimi ve destekçileri tarafından Soçi mutabakatı 3 bin 880 defa ihlal edildi.

Daha önce de ocak-şubat dönemine dair AA'ya bilgi veren Sivil Savunma kaynakları, ocakta 405 top ve roket saldırısı, şubatta bin 681 top ve roket saldırısı, 67 hava saldırısı ve 116 misket bombası saldırısı düzenlendiğini, dolayısıyla mutabakatın ocak-şubat döneminde 2 bin 269 kez ihlal edildiğini kaydetmişti.

SNHR verileri, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarından, hastaneler ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kayıtlarından, bölgedeki medya aktivistlerinden, insani yardım çalışanlarından elde edildiğinden en güvenilir kaynak olarak biliniyor. 

Esed rejimi ve destekçilerinin yılbaşından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 175 sivil hayatını kaybetti, 480'den fazla sivil yaralandı.

(AA/RU/YIL)

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