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Esed Rejimi, Kaçan Sivilleri Hedef Aldı: 12 Ölü

İdlib, 4 Şubat 20 : Esed rejimi savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarından kaçan aracı hedef aldı, 9 sivil yaşamını yitirdi. Rusya\'nın farklı bir yerleşime düzenlediği saldırıda da 3 sivil öldü.

Esed Rejimi, Kaçan Sivilleri Hedef Aldı: 12 Ölü

İdlib, 4 Şubat 20 : Esed rejimi savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarından kaçan aracı hedef aldı, 9 sivil yaşamını yitirdi. Rusya\'nın farklı bir yerleşime düzenlediği saldırıda da 3 sivil öldü.

04 Şubat 2020 Salı 07:35
Esed Rejimi, Kaçan Sivilleri Hedef Aldı: 12 Ölü

İdlib, 4 Şubat 20 : Esed rejimi savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarından kaçan aracı hedef aldı, 9 sivil yaşamını yitirdi. Rusya'nın farklı bir yerleşime düzenlediği saldırıda da 3 sivil öldü.

Esed rejiminin hava ve kara saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aile, göç yolunda hava saldırılarına maruz kaldı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Halep'in batı kırsalındaki Rehhal bölgesinde saldırılardan kaçan sivil araçtakiler, Esed rejimi uçaklarınca hedef alındı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, araçta aynı aileden 3'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 9 sivil hayatını kaybetti.

Diğer yandan, Rusya savaş uçakları da Halep'in batı kırsalında Mağart Ermen yerleşimine saldırı düzenledi.

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Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Böylece, rejim ve Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında 12 kişi yaşamını yitirdi. 

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği ile ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1800'den fazla sivil can verdi.

(AA/RU/ŞEB)
 

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