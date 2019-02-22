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Esed Rejimi İdlib\'e Saldırdı: 6 Ölü

ESED REJİMİ VE İRAN DESTEKLİ TERÖRİST GRUPLARIN,

Esed Rejimi İdlib\'e Saldırdı: 6 Ölü

ESED REJİMİ VE İRAN DESTEKLİ TERÖRİST GRUPLARIN,

22 Şubat 2019 Cuma 17:08
Esed Rejimi İdlib\'e Saldırdı: 6 Ölü

ESED REJİMİ VE İRAN DESTEKLİ TERÖRİST GRUPLARIN, "İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ" SINIRLARINDAKİ YERLEŞİMLERE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 5'İ ÇOCUK 6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İdlib, 22 Şubat 19 : Suriye'deki BeşşarEsed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği topçu saldırılarında 5'i çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi. 

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Serakib, Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçesi ve Hama ilindeki Latemine, KeferZita ilçeleri ile Gab Ovası bölgesine topçu saldırıları düzenledi. 

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejim güçlerinin akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi. Çok sayıda sivil yaralandı." dedi. 

Sivil savunma kaynaklarına göre, rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 75 sivil hayatını kaybetti, 265'ten fazla sivil yaralandı. 

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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