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Esed Rejimi İdlib\'de Okulu Vurdu

ESED REJİMİ VE İRAN DESTEKLİ YABANCI TERÖRİST GRUPLARIN

Esed Rejimi İdlib\'de Okulu Vurdu

ESED REJİMİ VE İRAN DESTEKLİ YABANCI TERÖRİST GRUPLARIN

26 Mart 2019 Salı 09:11
Esed Rejimi İdlib\'de Okulu Vurdu

ESED REJİMİ VE İRAN DESTEKLİ YABANCI TERÖRİST GRUPLARIN "İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ" SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ BİR OKULA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 ÖĞRENCİ YARALANDI

İdlib, 26 Mart 19 : Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde bulunan Şeyh İdris köyündeki okula düzenlediği havan topu saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, sabah saatlerinde İdlib'in güneydoğusunda Serakib ilçesine bağlı Şeyh İdris köyündeki bir ilköğretim okuluna havan topu saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rejim ve destekçileri, İdlib'in Han Şeyhun ilçesine ve Temaniye beldesi ile Şeyh İdris köyüne, Hama'da Kefer Zita ve Latamine ilçesi ile Lahaya, El Huveyiz ve El Şeria köyüne sabah saatlerinden itibaren havan topu saldırıları düzenliyor.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 175 sivil hayatını kaybetti, 480'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

(AA/AK/GÜL)

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