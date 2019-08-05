banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99689
ALTIN
260.454
DOLAR
5.5562
STERLİN
6.7339
EURO
6.1844
Zincirleme kaza!
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA!
İnönü kavşağında feci kaza!
YİNE KAZA!
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
1'İ KAÇAK 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Esed Rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılara devam ediyor.

Esed Rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılara devam ediyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 06:23
Esed Rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Bidama beldesine düzenlediği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılara devam ediyor.

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Han Şeyhun ilçesi Bıdama beldesine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ile Latamine ilçelerine ve Zekat köyüne top, roket ve havan gibi silahlarla karadan karaya saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in batı kırsalındaki Bıdama beldesine düzenlenen saldırılarda bir kadın yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

banner317
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.


 

Son Güncelleme: 05.08.2019 09:30
Anahtar Kelimeler:
Esed Idlib
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da medya çalışanlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı
Afganistan'da medya çalışanlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı
Husilerden Suudi Arabistan'ın güneybatısına İHA saldırısı
Husilerden Suudi Arabistan'ın güneybatısına İHA saldırısı
Honduras'da Dang Humması vakasından 59 kişi yaşamını yitirdi
Honduras'da Dang Humması vakasından 59 kişi yaşamını yitirdi
Endonezya'da büyük çaplı elektrik kesintisi
Endonezya'da büyük çaplı elektrik kesintisi
Brezilyalı çete elebaşı hapishaneden kadın kılığında kaçarken yakalandı
Brezilyalı çete elebaşı hapishaneden kadın kılığında kaçarken yakalandı
Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü
Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü
Libya'da elektrik santrallerine saldırı
Libya'da elektrik santrallerine saldırı
AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu karşıladı
AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu karşıladı
ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
İran'a Ait Savaş Uçağı Düştü
İran'a Ait Savaş Uçağı Düştü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim