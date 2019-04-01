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Esed rejiminden İdlib'e saldırı

Esed rejiminden İdlib'e saldırı

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:29
Esed rejiminden İdlib'e saldırı

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamne ilçeleri ile Tehtaya köyüne öğle saatlerinde sonra yoğun top ve roket saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun topçu saldırılarında Kefer Zita içesinde 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.Sivil Savunma ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bu arada Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) bugün yayımladığı raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın mart ayındaki saldırılarında toplam 135 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları" içindeki İdlib’de 34, batı Halep’te 16, Hama kırsalında 9 olmak üzere toplam 59 sivili öldürdü.Rejime destek veren Rusya ise hava saldırılarıyla 76 sivili katletti.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Esed Idlib
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