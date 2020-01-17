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Esed Rejimi Güçleri, Halep'in batısı ve güneyine saldırıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı.

Esed Rejimi Güçleri, Halep'in batısı ve güneyine saldırıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı.

17 Ocak 2020 Cuma 11:15
Esed Rejimi Güçleri, Halep'in batısı ve güneyine saldırıyor

Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri karadan Halep'in batı ve güneyindeki sivil yerleşimler ile muhaliflere ait cephe hatlarını yoğun bombardımana tutuyor.

Söz konusu terörist gruplar, geçen hafta Halep, Deyrizor, Hama ve Lazkiye illerinden, Halep ilinin batı ve güney kırsalına yığınak yapmış ve saldırı hazırlıklarını tamamlamıştı.

Bölgeye, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edilmişti.

Halep kırsalına düzenlenen saldırılara dün Rus savaş uçakları da destek vermişti.

Rus uçakları, dün ve bugün İdlib'in güneyindeki Maarratürnuman'a gerçekleşen bombardımana da katıldı.

 - Türkiye sınırı hattına doğru göç başladı

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Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivil, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere yöneldi.

Batı Halep kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 No'lu gözlem noktası mevcut.

Hedef alınan bölgede, Halep ile Lazkiye'yi bağlayan ve Halep, Hama, Humus ile Şam üzerinden Ürdün'e uzanan stratejik M5 otoyolu da bulunuyor.

 ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. 


Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.


Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.


 

Son Güncelleme: 17.01.2020 16:41
Anahtar Kelimeler:
Esed Rejimi Güçleri Halebe Saldırıyor
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