Esad: "Müslüman Kardeşler'in Erdoğan'ı ABD'nin paralı bir askeri"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Müslüman Kardeşler üyesi ve ABD'nin paralı askeridir." dedi.

Belediye başkanlarına seslendiği konuşmasında Türkiye'yi eleştiren Esad, "İhvancı Erdoğan, hadiselerin arkasında kendi varmış gibi görünmeye çalışıyor. Bazen sinirleniyor, tehditler savuruyor. Son dönemlerde de sabrı tükendi. Bunlar büyük sorun. Aslında o ABD'nin küçük bir paralı askeri." ifadelerini kullandı.

Güvenli bölge konusuna da değinen Suriyeli lider, Türkiye'nin savaşın henüz ilk yılında güvenli bölge meselesini ortaya attığını ve Suriye'nin kuzey ve doğusuna girmek için 8 yıl ABD'ye "yalvardığını" öne sürdü.

"ABD (Türkiye'ye) her zaman 'kenarda dur' dedi. Niye? Çünkü o dönemde teröristler görevlerini başarıyla sürdürüyordu." diyen Esad, "Halep, Deyri-zor ve Hama gibi kentlerde kontrolün sağlanmasının ardından ABD için işlerin değiştiğini ve 'ortalığı karıştırmak' için Türkiye'nin rolünün önem kazandığını" belirten ifadeler kullandı.

Esad'dan SDG'ye: 'Sizi devletinizden başka kimse korumaz'

Ülkemize müdahale eden kim olursa olsun düşmanımızdır diyen Esad, Suriye Demokratik Güçleri'ne de seslendi.

Suriye'nin kuzeyini kontrol eden Kürtlerin çoğunlukta olduğu SDG'ye, "Sizi devletinizden başka kimse korumaz. Eğer ülkeyi savunmak için kendinizi hazırlamazsanız, onların (Türklerin) kölesi olmaktan başka bir şey yapamazsınız." dedi.

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği açıklamaları üzerine televizyondan konuşma yapan Esad, doğrudan isim vermeyerek SDG'ye çağrıda bulundu.

ABD ordusunun ayrılmasından sonra Türkiye'nin bölgede daha fazla etkili olmaya çalışacağını belirten Esad, SDG'nin tek çaresinin Şam ile işbirliği yapmak olduğunu dile getirdi.

Beşar Esad, "Amerikalılar sizi satacaktır. Suriye ordusundan başka kimse sizi koruyamaz." şeklinde konuştu.

Esad: "Anayasa için pazarlık yok, temsilciler Türkiye'nin ajanı"

Beşar Esad, Türkiye destekli muhaliflerle Suriye anayasasını pazarlık etmeyeceğini söyledi. Esad, “Anayasa, bu ülkenin kaderi. Dolayısıyla savaşın kendisinden daha pahalıya mal olacak pazarlıklara açık değil.” dedi.

Esad yönetimi müttefiki Rusya, geçtiğimiz yıl Suriye’de yeni anayasa yapımı çalışmalarına katılmak için ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisini göndermişti.

Suriye Devlet Başkanı Esad, ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde BM’nin ülkedeki rolüne sıcak baktığını belirtti. Diğer yandan anayasa müzakereleri için ülkenin kuzeybatısında Esad karşıtlarını destekleyen muhalif temsilcilerin ise, “Türkiye’nin ajanı” olduğunu söyledi.

BM destekli müzakere süreçlerinde çatışan taraflar henüz direkt müzakere masasına oturabilmiş değil.