Ermenistan, Dağlık Karabağ\'da Varılan Ateşkesi İhlal Etti

Bakü, 11 Ekim 20 : Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan’ın Gence şehrine saldırarak ateşkesi ihlal etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın gece saatlerinde Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye füzeyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Füzeyle vurulan binada çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Yaralananlar arasında çocuklarında olduğu belirtiliyor.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

(AA/RU/YIL)

