Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Vaktidir gayrı
Neden mi Serdar Denktaş?
Oy namus ve vicdandır
Oy namus ve vicdandır
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
banner376

Ermenistan, Azerbaycan\'ın Gence Kentini Vurdu: 5 Ölü, 28 Yaralı

ERMENİSTAN, ATEŞKESİN ÜZERİNDEN 24 SAAT GEÇMEDEN AZERBAYCAN\'IN 2\'NCİ BÜYÜK KENTİNİ FÜZELERLE VURDU

11 Ekim 2020 Pazar 10:44
Ermenistan, Azerbaycan\'ın Gence Kentini Vurdu: 5 Ölü, 28 Yaralı
banner337
banner351

ERMENİSTAN, ATEŞKESİN ÜZERİNDEN 24 SAAT GEÇMEDEN AZERBAYCAN'IN 2'NCİ BÜYÜK KENTİNİ FÜZELERLE VURDU

Gence, 11 Ekim 20 : Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 5 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. 

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu meskenlere isabet ettiği ifade edildi. 

Açıklamada, saldırı nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 28  kişi yaralandı. Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. 

Saldırı nedeniyle enkaz altında kalan ve hafif sıyrıklarla kurtulan Genceli vatandaşlar, o dehşet anları ve neler yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. 

banner341
Tamamen yıkılan evden kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyen Ali Memedov, "İlk önce bir patlama sesi duyduk. Sonra ev hemen üzerimize çöktü. Ben ilk önce deprem oldu zannetim. Daha sonra ailemle birlikte enkazdan çıktık." dedi. 

Dışarı çıkıncı büyük bir şok yaşadığını, asıl füzelerin komşularının binalarına düştüğünü belirten Memedov,  "Çocukların ve kadınların bağırışlarını duydum. Hemen onlara yardım edip, olay bölgesinden uzaklaşmaya çalıştık." diye konuştu. 

Gözü yaşlı bir şekilde evinin önünde bekleyen bir anne, "Patlamada 2 çocuğum başından yaralandı. Annem de cam parçalarının düşmesi nedeniyle ayağından yaralandı." dedi. 

Çocuklarının şu anda hastanede tedavi altında olduğunu belirten Genceli anne, "Hayatımda ilk defa böyle bir şok yaşadım. Bizim suçumuz neydi?" diye haykırdı. 

Ermenistan'ın ateşkes çağrısına güvenilmemesi gerektiğini belirten bölge sakinlerinden İlham Abbasov da, "Biz insani olarak cenazelerini cephelerden almaları için ateşkes yaptık. Ancak onlar ilk fırsatta bizi vurdu. Saldırı, Ermenistan ordusunun faşistliğini gözler önüne seriyor." dedi. 

Füzelerin düştüğü yerine tamamen sivillere ait olduğunu aktaran Abbasov, "Neydi burası. Askeri karargah mı? Orduevi mi? Çocuk ve kadınların yaşadığı bir mahalle ve hemen yanında da bir park." dedi.
(AA/HUR/GÜL)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayland'da Hemzemin Geçitte Tren Otobüse Çarptı: 17 Ölü, 30 Yaralı
Tayland'da Hemzemin Geçitte Tren Otobüse Çarptı: 17 Ölü, 30 Yaralı
Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Son 24 Saatte Husilere Ait Üçüncü İha'yı Düşürdü
Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Son 24 Saatte Husilere Ait Üçüncü İha'yı Düşürdü
Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Varılan Ateşkesi İhlal Etti
Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Varılan Ateşkesi İhlal Etti
Bm: “yemen'de Her Beş Kişiden Birinde Ruhsal Bozukluk Bulunuyor”
Bm: “yemen'de Her Beş Kişiden Birinde Ruhsal Bozukluk Bulunuyor”
Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırısında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 7'e Yükseldi
Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırısında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 7'e Yükseldi
Kolombiya'da Rüşvet Suçlamasıyla Ev Hapsi Cezasına Çarptırılan Eski Devlet Başkanı Uribe Serbest Bırakıldı
Kolombiya'da Rüşvet Suçlamasıyla Ev Hapsi Cezasına Çarptırılan Eski Devlet Başkanı Uribe Serbest Bırakıldı
Fas Ve Tunus'ta Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Fas Ve Tunus'ta Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Abd'de Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Yeniden 50 Binin Üzerine Çıktı
Abd'de Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Yeniden 50 Binin Üzerine Çıktı
Hindistan'da Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte 918 Kişi Öldü
Hindistan'da Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte 918 Kişi Öldü
Delta kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini vurmaya başladı
Delta kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini vurmaya başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim