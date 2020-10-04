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Ermenistan, Azerbaycan\'daki Şehir Ve Köyleri Bombalıyor

Bakü, 4 Ekim 20 (.): Ermeni askeri grupların, Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi.

04 Ekim 2020 Pazar 12:37
Ermenistan, Azerbaycan\'daki Şehir Ve Köyleri Bombalıyor
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Bakü, 4 Ekim 20 (.): Ermeni askeri grupların, Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

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Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

(AA/FEZ)
 

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