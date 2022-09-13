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Ermenistan'ın Provokasyonunda Azerbaycan Ordusundan 50 Asker Şehit Oldu

13 Eylül 2022 Salı 22:45
Ermenistan'ın Provokasyonunda Azerbaycan Ordusundan 50 Asker Şehit Oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu 50 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.

"Şehitlerin kanı yerde kalmadı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

TC Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı

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Son Güncelleme: 13.09.2022 23:16
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