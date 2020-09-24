Ermenistan-Azerbaycan temas hattında gergin bekleyiş sürüyor

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı ve tacizlerini sürdürdüğü temas hattında gergin bekleyiş devam ediyor.

Hafta başında çatışmaların yeniden alevlendiği sınırdaki Tovuz bölgesinde ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu bölgelerdeki cephe hattında şiddetli çatışmalar yaşanmasa da Ermeni güçler taciz atışlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Ermenistan ordusu son 24 saatte makineli tüfek ve keskin nişancı silahlarının da kullanıldığı 69 ateşkes ihlali gerçekleştirdi.

Ordunun savaş gücünü canlı tutmak için neredeyse her gün tatbikat gerçekleştiren Azerbaycan ordusu olası yeni saldırı ve provokasyona karşı teyakkuzda bekliyor.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin izlenimlerine göre, bölge halkı da hemen yanı başlarında yaşanan çatışmalara, ateş seslerine rağmen günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral 12 asker şehit olmuştu.

21 Eylül'de aynı bölgede çatışmalar yeniden alevlenmiş, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'yı vurarak düşürmüştü.