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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarma harekatında kararlılıkla ilerliyor. Cephede direnemeyen Ermenistan ordusunda ise koordinasyon bozuldu.

08 Ekim 2020 Perşembe 08:00
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum
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Ermenistan, Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemiyor. Saldırganlığının, Ermenistan'a faturası ağır oldu.

Ermenistan kendi tanklarını vurdu

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'a ait çok sayıda askeri unsuru imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 250 tank ve zırhlı araç, 270 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracın yanı sıra bir S-300 hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Ermenistan askerleri direnemiyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre; Ermenistan askerleri bazı mevzilerde iletişim kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtı. Ermenistan topçuları yanlışlıkla kendilerine ait 3 tankı da vurdu. Ermenistan'ın bazı birlikleri erzak ve teçhizat sıkıntısı da çekiyor. Bir yandan da cepheyi bırakıp kaçan Ermeni askerlerden geriye kalan askeri malzemeler ve araçların görüntüleri gelmeye devam ediyor.

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Terter ve Fuzuli'de yerleşim yerlerine ateş açıldı

Cephede varlık gösteremeyen Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Terter ve Fuzuli'de yerleşim yerlerine ateş açtı. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına da füze ile saldırdı. Saldırı, Azerbaycan ordusunca önlendi.

Ermenistan uluslararası hukuku ihlal ediyor

Anadolu Ajansı muhabirinin misket bombalarını görüntülediği sırada bir hava saldırısı daha düzenlendi. Azerbaycan'a ait hava savunma sistemi füzeyi bertaraf etti. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınıra yakın bölgesinde sınırı ihlal eden Ermenistan'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Gelişmeler üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Savunma Bakanlığı merkez komuta binasında askeri kurmaylarla bir araya geldi. Harekata ilişkin son bilgileri aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ErmenistanAzerbaycan çatışma
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