Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermeni keskin nişancıların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde ateşkes ihlali yaptığı ve Agil Omarov isimli askerin keskin nişancıların açtığı ateş sonucu şehit olduğu bildirildi.
Ermenistan ordusunun ateşkes ihlalinin provokasyon olarak nitelendirildiği açıklamada, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.