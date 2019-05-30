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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:55
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermeni keskin nişancıların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde ateşkes ihlali yaptığı ve Agil Omarov isimli askerin keskin nişancıların açtığı ateş sonucu şehit olduğu bildirildi.

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Açıklamada, olayın, Dağlık Karabağ sorunu çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının Azerbaycan'da oldukları bir dönemde gerçekleştirilmesine dikkati çekildi.

Ermenistan ordusunun ateşkes ihlalinin provokasyon olarak nitelendirildiği açıklamada, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.


 

Son Güncelleme: 30.05.2019 17:11
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Azerbaycan
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