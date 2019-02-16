Ermenilerin ardından Süryaniler de Macron'dan soykırım anma günü istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı ‘Ermeni Soykırımını Anma Günü’ olarak ilan edeceğini açıklamasının üzerine Süryaniler Macron’a çağrıda bulundu.

Fransa’daki Süryaniler Birliği’nden (l’Union des Assyro-Chaldéens en France) yapılan açıklamada, “Bu kararı kutluyoruz, ancak hatırlatmalıyız ki 1915-1918 yılları arasında Suryani topluluğunun yarısından fazlası, 250 bin ila 350 bin insan yok edildi. Öldürülmeyenler, açlıktan, hastalıktan veya yollarda bitkin düşmekten hayatını kaybetti.” ifadeleri kullanıldı.

1915 olaylarında sadece Ermenilerin değil, Osmanlı Devleti’nde yaşayan tüm Hristiyanların baskılara ve şiddete maruz kaldığı belirtilen açıklamada, 24 Nisan’ın veya başka bir tarihin ölen binlerce Süryaniyi anma günü ilan edilmesini istendi.

Dernek ayrıca, “Fransa’nın Ermeni soykırımı ve Süryani soykırımından oluşan 1915 soykırımlarını resmen tanıması için” internet üzerinden bir imza kampanyası başlattı.

Fransa’da yaşayan 20 bin yakın Süryaninin bulunduğu düşünülüyor.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü katıldığı bir televizyon programında Fransa'nın Ermeni soykırımı için anma günü belirlenmesine tepkisini dile getirdi.

Fransız cumhurbaşkanına seslenen Erdoğan, "Macron, sen önce bir defa bu işi hallet. Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Ermeni soykırımı diye sözde bu ifadeyi dikkatli kullan. Önce bu işin bir tarihini öğren. Ermeniler, bizim ülkemizde hiçbir zaman soykırıma tabi tutulmadığı gibi şu anda ülkemizde 100 bin civarında vatandaş, vatandaş olmayan Ermeni var." şeklinde konuştu.

Fransa tarihinde soykırım olmadığını söyleyen Macron'a tarih dersi verdiğini de belirten Erdoğan, Fransız ordusunun 1839'dan 1960'lı yıllara kadar sömürü ülkelerindeki uygulamalarına dikkat çekti. Gabon'dan Ruanda'ya birçok ülkede insanların öldürüldüğünü kaydeden Erdoğan, "8 Mayıs 1945'te bağımsızlık yanlısı 45 bin Cezayirliyi, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden katlettiler, 132 yıl işgal altında kalan Cezayir'de 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti. Buradan tabii Cezayirli kardeşlerime de bu vesileyle seslenmiş oluyorum." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Ermeni dernekler tarafından düzenlenen akşam yemeğinde 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan etmişti.