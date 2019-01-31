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Ermeni sığınmacı aile için 96 gündür aralıksız yapılan ayin son buldu

Ermeni sığınmacı aile için 96 gündür aralıksız yapılan ayin son buldu

31 Ocak 2019 Perşembe 15:24
Ermeni sığınmacı aile için 96 gündür aralıksız yapılan ayin son buldu

Hollanda'da bir kiliseye sığınan Ermeni ailenin sınırdışı edilmesini engellemek için 96 gündür 24 saat boyunca yapılan ayinler hükümetin göç yasası kurallarında değişiklik yapması ile son buldu.

Hükümet iltica talepleri kabul edilmeyen ancak Hollanda'da büyüyen 700 çocuğun dosyalarının yeniden inceleneceğini açıkladı. Kilise bu açıklamanın hemen ardından eylemlerine son verdiklerini duyurdu. Protestan Bethel Kilisesi yetkilisi Theo Hettema "Siyasi anlaşma Ermeni asıllı Tamrazyan ailesinin Hollanda'da hayatını sürdürebilmesi için bir ümit ışığı sağlıyor." ifadelerine yer verdi.

650 din adamı gece gündüz ayin yaptı
Hollanda'da ayin yapılırken polisin kiliseye girmesi yasak. Ermeni Tamrazyan ailesi iltica taleplerinin reddedilmesinin hemen ardından geçtiğimiz 26 Ekim tarihinde Lahey şehrindeki Protestan Bethel Kilisesi'ne sığındı. Ülkenin dört bir tarafından ayrıca Almanya, Fransa ve Belçika'dan toplam 650 din adamı gece gündüz kilisenin kapılarını 24 saat açık tutarak ayin yaptı.

Tamrazyan ailesi 2009 yılında Ermenistan'dan Hollanda'ya sığındı. Ailenin babası siyasi görüşleri nedeniyle tehdit altında olduğu gerekçesi ile Ermistan'dan ayrıldı. Yıllar süren değerlendirmenin ardından Hollanda Tamrazyanlara sığınma hakkı verdi. Ancak Hollanda hükümeti daha sonra kararı bozdu.

Hollanda'ya sığınma talebinde bulunan Ermeni asıllı 5 kişilik Grigoryans ailesi ise Tamrazyan ailesi kadar şanslı değil zira geçtiğimiz hafta aile Ermenistan'a geri gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Ermeni Sığınmacı96 Gün Ayin
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