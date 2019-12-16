banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111067
ALTIN
277.871
DOLAR
5.8470
STERLİN
7.8158
EURO
6.5160
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
3 buçuk yıl hapis yatacak
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Bugün toprağa veriliyor
BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR
Avda kaybolan Tekman hala aranıyor
TEKMAN HALA ARANIYOR
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Erkekler diyette daha istikrarlı

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Dr. Canel Öner, erkeklerin kadınlara oranla diyette daha istikrarlı olduğunu belirterek, "Kadınlar yaşadıkları herhangi bir sorunun nedenini, sonucunu ayrıntılı ve duygusal bir halde düşünüyorlar ki aç olmadıkları halde çözümü buzdolabında arayabiliyorlar." ifadelerini kullandı. 

Erkekler diyette daha istikrarlı

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Dr. Canel Öner, erkeklerin kadınlara oranla diyette daha istikrarlı olduğunu belirterek, "Kadınlar yaşadıkları herhangi bir sorunun nedenini, sonucunu ayrıntılı ve duygusal bir halde düşünüyorlar ki aç olmadıkları halde çözümü buzdolabında arayabiliyorlar." ifadelerini kullandı. 

16 Aralık 2019 Pazartesi 10:40
Erkekler diyette daha istikrarlı

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Diyetisyen Dr. Canel Öner, her 10 erkekten 3'ünün diyet yaptığına dikkati çekerek, “Orandan da anlaşılacağı gibi kadınlar daha çok kilo kontrolüne düşkün oluyor. Çünkü görsellik ve güzellik algısı kadınları etkileyebiliyor ya da çevresinden özellikle de eşinden gelen bir olumsuz yorum bile kadınları etkileyip diyet yapma isteği oluşturabiliyor. Erkekler ise daha çok kilo artışına bağlı hareket kısıtlılığı ya da bir takım sağlık problemleri oluştuğunda (uyku apnesi, insülin direnci gibi) diyet yapmaya eğilimli oluyorlar.” ifadelerini kullandı. 

"CİNSİYETE GÖRE BELLİ MİKTARDA KALORİ ALINMALI"

Herkesin fiziksel aktivitesine, boyuna, kilosuna, cinsiyetine göre belli bir miktarda kalori alması gerektiğini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Bu kibrit kutusu peynir ya da bir kilo et mevzusu değil, kalori ihtiyacını alabilmektir. Bunu da belli miktarlarda besinleri alarak sağlarız. Kilo kontrolü için miktar esasına göre besinleri tüketmemiz gerekiyor. Mesela erkeklerin kas oranları kadınlardan genel olarak fazla olduğundan kalori ihtiyacı da daha fazladır. Diyetlerinin kalorisi kadınlara göre daha yüksektir.

Kalori ihtiyacına paralel olarak erkeklerin protein ihtiyacı daha fazla olduğu için diyetin protein miktarı kadınlara göre daha çok. Genel olarak kilo ile artış gösterdiği için diyetin su miktarı da kadınlara göre daha fazla. Günlük almamız gereken kalorinin yüzde 55-60’ı karbonhidratlardan gelmeli. Erkeklerin enerji ihtiyacı genel olarak fazla olduğu için diyetin karbonhidrat miktarı da artar."

banner317
"DİYET, ERKEK KADIN FARK ETMEKSİZİN KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI"

Öner, diyetin erkek ya da kadın fark etmeksizin kişiye özel planlanması gerektiğini aktararak, "Erkeklerin kesin şunu tüketmesi lazım ya da şu muhakkak diyette olmamalı, akşam 18.00’dan sonra bir şey tüketilmemeli, bir haftada 5 kilo yağdan verdiren diyet, bir ayda kasları çıkaran gibi hazır diyetler, sıfır tuzsuz ve yağsız hızlı göbek eriten diyetler artık klişeleşti. Listedeki besinler azaltılmamalı, artırılmamalı ve zamanında tüketilmeli. Öğlen ve akşam öğünü yer değiştirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

 Erkeklerin kadınlar kadar duygusal olmaması nedeniyle diyette daha çok başarı kaydettiklerini belirten Öner, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, erkekler dört dörtlük diyet uyguluyor ya da kilo aldıklarında üzülmüyorlar anlamında değil. Ama kilo veremedikleri hafta veya kilo aldıklarında bunun nedenine yoğunlaşıp kabul ediyorlar. Kendilerini ona göre daha hızlı toparlayabiliyorlar. Kadınlar yaşadıkları herhangi bir sorunun nedenini, nasılını, sonucunu ayrıntılı ve duygusal bir halde düşünüyorlar ki açlık hissetmedikleri halde çözümü buzdolabında arayabiliyorlar.

Hatta bu durum gece uyanıp bir şeyler yeme isteğine kadar bile gidebiliyor. Ki bu; kadınlar için diyeti daha zor ve daha mutsuz hale getirebiliyor. Belki de bu nedenlerden olacak diyet yapan kadın sayısı erkeklere göre daha fazla. Danışanların sadece yüzde 20-30'u erkek diyebiliriz. Kadınlara göre erkekler diyette daha istikrarlı diyebiliriz. Çünkü kadınlarda olan aylık hormonal değişimleri tatlı tüketim isteğini artırabiliyor. Erkeklerde tatlı tüketim isteği daha az olmakta ve bu da diyeti bozmamalarının bir nedeni olabilir."

Son Güncelleme: 16.12.2019 14:31
Anahtar Kelimeler:
Erkekler Diyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da Grevler 12. Gününde
Fransa'da Grevler 12. Gününde
Barack Obama: “eğer Dünyada Her Ülkeyi Kadınlar Yönetseydi, Genel Bir İyileşme Görülürdü”
Barack Obama: “eğer Dünyada Her Ülkeyi Kadınlar Yönetseydi, Genel Bir İyileşme Görülürdü”
Pakistan'da son bir yılda 100'den fazla çocuk felci vakası tespit edildi
Pakistan'da son bir yılda 100'den fazla çocuk felci vakası tespit edildi
Hiroşima'da atom bombasının yıkamadığı binalar yıkılacak
Hiroşima'da atom bombasının yıkamadığı binalar yıkılacak
Guterres: “İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırıldı“
Guterres: “İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırıldı“
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maden Ocağında Göçük: 30 Ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maden Ocağında Göçük: 30 Ölü
Çin'de 500 yıllık yumurtalar kırılmamış halde bulundu
Çin'de 500 yıllık yumurtalar kırılmamış halde bulundu
9 yaşında mezun olacaktı, üniversiteyi bıraktı
9 yaşında mezun olacaktı, üniversiteyi bıraktı
John Lennon'un gözlükleri 170 bin euroya satıldı
John Lennon'un gözlükleri 170 bin euroya satıldı
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 16'ya çıktı
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 16'ya çıktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim