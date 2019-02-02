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Erkek için 'prezervatiften daha etkili' olduğu belirtilen doğum kontrol jeli başarılı olacak mı?

Erkek için 'prezervatiften daha etkili' olduğu belirtilen doğum kontrol jeli başarılı olacak mı?

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:37
Erkek için 'prezervatiften daha etkili' olduğu belirtilen doğum kontrol jeli başarılı olacak mı?

İngiltere'de araştırmacılar erkekler için üretilen 'doğum kontrolü jeli'nin etkilerini denemek için çiftler arıyor. Başarılı olması halinde çığır açacak kontraseptif jel, doğum kontrolünde kadınlarla erkeklerin sorumluluğunun eşit olarak paylaşılmasına imkan sağlayacak.

İngiltere'nin Manchester ve Edinburgh kentinden 80 erkekle yürütülecek araştırmada katılımcılardan her gün sperm sayısını sıfıra indiren jeli kullanmaları istenecek. Bir yıl boyunca düzenli olarak doğum kontrol yöntemi olarak sadece 'erkek için kontraseptif jel'i kullanan çiftlerden hareketle jelin etkisi araştırılacak.

Araştırmada kontraseptif jelin hamileliği önlemedeki başarısı ve jelin yan etkilerinin kabul edilebilirliği ölçülecek.

Kadınların doğum kontrol hapı kadar başarılı olabilir
Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Richard Anderson, denenecek metodun prezervatiflerden daha etkili olmasını beklediklerini söylüyor. Erkekler için NES/T olarak adlandırılan kontraseptif jel libidoyu etkilemeden sperm üretimini azaltmayı amaçlayan hormon bazlı bir tedavi yöntemi sağlıyor. Bu yönüyle kadınlar için doğum kontrol haplarıyla benzerlik taşıyor.

Jelin doğum kontrol haplarına göre daha etkili kılan hapların karaciğerde hızlı bir şekilde sindirilmesi. Jel, deriden emilerek kan dolaşımına doğrudan sokulabiliyor.

Hiçbir kontraseptif tamamen zararsız değil
Uzmanlar doğum kontrolünde yeni yöntemlere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Sadece kadınlar tarafından kullanılan doğum kontrol haplarına alternatif olarak erkekler için de doğum kontrol yöntemleri arayışındalar. Birçok kadının doğum kontrol hapı kullanmak istemediği, migren gibi sorunlarla karşılaştıkları belirtiliyor. Bu durumda erkek doğum kontrolü bir seçenek olarak sunulabilir.

Erkek doğum kontrolü için daha önce de hap ve iğne tedavileri önerilmişti. Ancak bu yöntemlerin yan etkilerinin fazlalığı, akne ya da libidoyu yükseltmesi gibi sebeplerden etkili olamadığı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Doğum Kontrol Jeli
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