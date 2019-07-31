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Erenköy Direnişinin Yıldönümü Ve Şehitler 8 Ağustos’ta Anılıyor

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Erenköy direnişinin yıldönümü ve direnişte şehit düşenleri anmak için 8 Ağustos’ta Erenköy’de tören düzenlenecek. Tören saat 10.00’da başlayacak.

Erenköy Direnişinin Yıldönümü Ve Şehitler 8 Ağustos’ta Anılıyor

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Erenköy direnişinin yıldönümü ve direnişte şehit düşenleri anmak için 8 Ağustos’ta Erenköy’de tören düzenlenecek. Tören saat 10.00’da başlayacak.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
Erenköy Direnişinin Yıldönümü Ve Şehitler 8 Ağustos’ta Anılıyor

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Erenköy direnişinin yıldönümü ve direnişte şehit düşenleri anmak için 8 Ağustos’ta Erenköy’de tören düzenlenecek. Tören saat 10.00’da başlayacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu,  Şanlı Erenköy Direnişi’nin 55’inci yıl dönümünü ve Erenköy şehitlerini anmak üzere düzenlenecek törene katılacak basın mensuplarıyla ilgili açıklama yaptı.
Buna göre, törene katılacak basın mensupları 8 Ağustos Perşembe günü saat 05.30’da Lefkoşa’da, Girne Kapısı’ndaki yazlık Mücahit Gazinosu’nun önünden hareket edecek servisle Gemikonağı’na götürülecek.

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Kendi imkânlarıyla Gemikonağı’ndaki 2’nci Piyade Alay Komutanlığı nizamiyesine gelecek basın mensuplarının saat 06.20’de burada hazır bulunması gerekiyor. Araç saat 06.30’da Erenköy’e doğru yola çıkacak.
Törene katılmak isteyen basın mensuplarının isimlerini cuma günü saat 10.00’a kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı-Lefkoşa Basın Bürosu’na 228 91 66 belgegeçer (fax) numarasına bildirmesi gerekiyor.
(RÇ/FEZ)
 

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