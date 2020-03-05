Erdoğan İle Putin Arasındaki Baş Başa Görüşme Bitti

Moskova, 5 Mart 20 (TAK): Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Daha sonra iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.
(AA/FG)
Moskova, 5 Mart 20 (TAK): Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Moskova, 5 Mart 20 (TAK): Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Daha sonra iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.
(AA/FG)