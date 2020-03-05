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Erdoğan İle Putin Arasındaki Baş Başa Görüşme Bitti

Moskova, 5 Mart 20 (TAK):  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi.

Erdoğan İle Putin Arasındaki Baş Başa Görüşme Bitti

Moskova, 5 Mart 20 (TAK):  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi.

05 Mart 2020 Perşembe 14:53
Erdoğan İle Putin Arasındaki Baş Başa Görüşme Bitti
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Moskova, 5 Mart 20 (TAK):  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi.

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Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Daha sonra iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.

(AA/FG)

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