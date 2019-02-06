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Erdoğan: Yunanistan'la sorunların barışçıl çözülebileceğine inanıyorum

Erdoğan: Yunanistan'la sorunların barışçıl çözülebileceğine inanıyorum

06 Şubat 2019 Çarşamba 08:45
Erdoğan: Yunanistan'la sorunların barışçıl çözülebileceğine inanıyorum

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İkili görüşme sonrasında ortak basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada öne gelen konular arasında Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemlerde yaşanan gerginlikler de vardı. Erdoğan, "Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum." açıklamalarında bulundu.

Yunanistan'daki Türk askerler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılmak suçlamasıyla yargılanan, ancak helikopterle geçtikleri Yunanistan'a iltica eden askerlerin iadesi konusunu da gündeme getirdiklerini belirtti.

Erdoğan, "Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C gibi güvenli bir ülke haline gelmemesidir. FETÖ'cü darbecilerin ülkemize iade edilme beklentimizi Yunanlı dostların dikkatine bir kez daha getirmiş olduk." şeklinde konuştu.

Çipras ise darbe girişimi konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini anladıklarını ancak Yunanistan yargısının bağımsız olduğunu ve verilen kararlara müdahale edilemeyeceğini açıkladı.

'Kıbrıs sorununa çözüm istiyoruz'
Yunanistan Başbakanı Çipras, kendileri için önemli konular arasında Ege'deki gerginliğin azaltılması ve Kıbrıs probleminin çözülmesi olduğunu söyledi. Uzun süredir Kıbrıs müzakerelerini desteklediklerini belirten başbakan, darbe girişiminin ardından olumlu gelişmelerin sekteye uğradığını hatırlattı.

Kıbrıs konusunda bir istişare süreci içinde olunduğuna dikkat çeken Erdoğan ise, "Ortak bir vizyon ve yol haritası belirlenmelidir. Neyin nasıl müzakere edileceği net olmalıdır. Kıbrıs Türkleri'nin eşitliği temel parametre olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Deniz ve tren seferleri
İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yeni ulaşım projeleri de masaya yatırıldı. Erdoğan, "İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük." dedi.

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın ziyareti vesilesiyle Avrupa Birliği konusunda da konuşan Erdoğan, vize serbestisi gibi sorumlulukların AB tarafından hala hayata geçirilmediğini hatırlattı.

Diğer yandan Aleksis Çipras ise "İletişim kanalının açık kalmasından son derece memnunum. Bu sayede daha yapıcı adımlar atabiliriz." diyerek iki ülke arasındaki diplomatik görüşmelerin devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Tayyip Erdoğan
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