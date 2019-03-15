Erdoğan Yeni Zelanda katliamında üç Türk'ün yaralandığını açıkladı

Gaziantep'te düzenlenen yerel seçim mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırına da değinerek 49 kişinin hayatını kaybettiği katliamda 3 Türk'ün de yaralandığı bilgisini verdi.

Yaralananlardan biriyle görüştüğünü aktaran Erdoğan şunları söyledi:

"3 yaralı Türk var. Ben biriyle görüştüm. Cumhurbaşkanı ile de görüştüm. Bu alçak, bildiri yayınlamış. Tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor. Neymiş Boğaz'ın batısına geçmeyecekmişiz. Yani Avrupa Yakası'na yoksa İstanbul'a gelip hepimizi öldürür, bizleri topraklarımızdan sürer Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlarmış. Bu ifadeler işte kafalarda yaşatılan heveslerdir."