Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103286
ALTIN
229.361
DOLAR
5.4609
STERLİN
7.2582
EURO
6.1917
Hava yarın gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak
YAĞMUR GELİYOR!
Cinayet şüphelisi 3 kişi aranıyor!
Son Dakika
CİNAYET ZANLILARI ARANIYOR!
Kurt 3 gün tutuklu kalacak
KURT 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
ÖLÜMLÜ KAZA ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner307

Erdoğan Yeni Zelanda katliamında üç Türk'ün yaralandığını açıkladı

Erdoğan Yeni Zelanda katliamında üç Türk'ün yaralandığını açıkladı

15 Mart 2019 Cuma 15:13
Erdoğan Yeni Zelanda katliamında üç Türk'ün yaralandığını açıkladı

Gaziantep'te düzenlenen yerel seçim mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırına da değinerek 49 kişinin hayatını kaybettiği katliamda 3 Türk'ün de yaralandığı bilgisini verdi.

Yaralananlardan biriyle görüştüğünü aktaran Erdoğan şunları söyledi:

"3 yaralı Türk var. Ben biriyle görüştüm. Cumhurbaşkanı ile de görüştüm. Bu alçak, bildiri yayınlamış. Tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor. Neymiş Boğaz'ın batısına geçmeyecekmişiz. Yani Avrupa Yakası'na yoksa İstanbul'a gelip hepimizi öldürür, bizleri topraklarımızdan sürer Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlarmış. Bu ifadeler işte kafalarda yaşatılan heveslerdir."

Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Katliamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mescid-i Aksa'dan arap ülkelerine mesaj
Mescid-i Aksa'dan arap ülkelerine mesaj
Çipras ve Morales'ten "Venezuela'da diyalog" çağrısı
Çipras ve Morales'ten "Venezuela'da diyalog" çağrısı
Hava yarın gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak
Hava yarın gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak
Yeni Zelanda katliamcısı saldırıyı Facebook'ta canlı yayımladı
Yeni Zelanda katliamcısı saldırıyı Facebook'ta canlı yayımladı
İSİPAB 14. konferansı... Üye ülkelerin KKTC ile ilişki kurması tavsiye edildi
İSİPAB 14. konferansı... Üye ülkelerin KKTC ile ilişki kurması tavsiye edildi
Öğrencilerin küresel iklim eylemleri başladı
Öğrencilerin küresel iklim eylemleri başladı
İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı
İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı
Suriye'deki kriz geride dünyanın en kötüsü sayılan bir felaket bıraktı
Suriye'deki kriz geride dünyanın en kötüsü sayılan bir felaket bıraktı
Pentagon'dan Google'a Çin sitemi
Pentagon'dan Google'a Çin sitemi
Böyle olay görülmedi: Kavgada atılan ok telefona saplandı, hayatı kurtuldu
Böyle olay görülmedi: Kavgada atılan ok telefona saplandı, hayatı kurtuldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim