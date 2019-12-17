Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye’nin Suriye meselesi çözümü konusunda yoğun temasları sürdürdüğünü anımsattı.
Putin ile Erdoğan’ın Libya krizini de görüşmeye devam edeceğine işaret eden Peskov, "Elbette, ilerideki telefon ve yüz yüze görüşmelerinde Libya meselesi muhakkak ele alınacak. Libya meselesinin de konuşulması gerekiyor." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye’nin Suriye meselesi çözümü konusunda yoğun temasları sürdürdüğünü anımsattı.