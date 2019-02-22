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Erdoğan-Trump görüşmesi; Suriye'de 200 ABD askeri kalacak

Erdoğan-Trump görüşmesi; Suriye'de 200 ABD askeri kalacak

22 Şubat 2019 Cuma 08:08
Erdoğan-Trump görüşmesi; Suriye'de 200 ABD askeri kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alınarak, siyasi sürecin desteklenmesinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

İki liderin, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin Ankara ve Washington'ın müşterek çıkarlarına uygun olarak ve ortak hedeflere zarar vermeyecek şekilde yapılması hususunda mutabık kaldığı da dile getirildi.

AA'nın haberine göre Erdoğan Trump görüşmesinde, terörle mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi.

İki lider ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirterek 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye'nin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit ettiği de aktarıldı.

"200 ABD askeri Suriye'de kalacak"
Bu arada görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Suriye'den çekilme sonrası ABD'li 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağı duyuruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Barış gücü kapsamında yaklaşık 200 kişilik bir grup, bir süre daha Suriye'de kalacak." ifadelerini kullandı. Ancak söz konusu 'Barış gücünün' nerede konuşlanacağı ve nasıl bir görev üstleneceği konusunda detay verilmedi.

Liderlerin görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ayrıca, "İki lider ikili ilişkilerin öneminin altını çizdi ve Suriye meselesi ile (ABD-Türkiye arasındaki) ticaret dahil birçok konuyu ele aldı. İki başkan, potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı ve Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın, bu konulardaki ilave görüşmeler için bu hafta Washington'da Türk muhataplarıyla bir araya geleceklerini not etti." ifadesine yer verildi.

Trump aralık ayında, IŞİD'in mağlup edildiğini belirterek Suriye'deki 2 bin askeri çekeceklerini duyurmuştu. Ancak ABD Başkanı'nın bu açıklaması, kendi ulusal güvenlik ekibini de şaşırtmıştı.

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilmesi durumunun belirsizliğini koruduğunu ifade etmişti. Ankara, ABD Başkanı Trump'ın daha önce gündeme getirdiği güvenli bölge konusunun bir an önce netleşmesini de istiyor.

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Trump
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