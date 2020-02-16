Erdoğan: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir etkinlikte İdlip konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Rejim güçleri’nin Soçi muhtırasının sınırlarına çekilene kadar İdlib’deki sorun çözülmeyecektir” diyen Erdoğan, “ İdlib’deki çözüm, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesidir. Aksi takdirde Şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız” dedi.



Erdoğan, tüm çabalarının bu süreçte olabildiği kadar az can kaybı yaşanması olduğuna işaret etti.