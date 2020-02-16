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Erdoğan: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.

16 Şubat 2020 Pazar 09:34
Erdoğan: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir etkinlikte İdlip konusunda değerlendirmelerde bulundu. 
"Rejim güçleri’nin  Soçi muhtırasının sınırlarına çekilene kadar İdlib’deki sorun çözülmeyecektir” diyen Erdoğan, “ İdlib’deki çözüm, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesidir. Aksi takdirde Şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız” dedi.

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Erdoğan, tüm çabalarının bu süreçte olabildiği kadar az can kaybı yaşanması olduğuna işaret etti. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Tayyip ErdoğanAK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni
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