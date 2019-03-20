Erdoğan'ın yorumuna tepki gösteren Yeni Zelanda, 'yüzleşmek' için Türkiye'ye bakanını gönderiyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Dışişleri Bakanı Winston Peters'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Christchurch'teki terör saldırıları için yaptığı yorumunu "yüzleştirmek" için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısının sorumlusunun yargılanması için yasalarında 15 yıldan fazla hapis cezası olmayan Yeni Zelanda'ya yeni bir düzenleme çağrısı yaptı.

Erdoğan'ın, "Eğer Yeni Zelanda devleti gereğini yapmazsa biz gereğini yaparız'" demesi de Yeni Zelanda hükümetinin tepkisini çekti.

Christchurch'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ardern, "Dışişleri Bakanı Winston Peters, yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması için Türk yetkililerle yüz yüze görüşecek" diye konuştu.

Yeni Zelanda hükümeti daha önce, Christchurch kentinde düzenlenen saldırıların video görüntülerini seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle Erdoğan'ı eleştirmişti.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters, "Ülkemizi ya da insanımızı kötü gösterecek veya olduğundan farklı gösterecek davranışlardan kaçınmak gerekir" demişti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post gazetesi için "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlıklı bir makale yazdı.

Erdoğan yazısında, "Terörün dini, dili ya da ırkı olmayacağını defalarca vurgulamış bir lider olarak, geçen hafta yaşanan terör saldırılarını Hristiyanlık öğretileri, ahlakı ya da kurallarıyla bağdaştırma girişimlerini kategorik olarak reddediyorum. Yeni Zelanda'da yaşananlar, cehalet ve nefretin zehirli bir ürünüdür." ifadelerini kullandı

Erdoğan yazısının sonunda, Batılı liderlerin tamamının ülkelerinde yaşayan Müslümanların benimsenmesi konusunda Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in "cesareti, liderliği ve samimiyetinden ders alması" gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Dedeleriniz (Avustralyalılar) geldiler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullanmıştı