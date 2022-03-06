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Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı

ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

06 Mart 2022 Pazar 14:45
Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı

ERDOĞAN, ATEŞKESİN SAĞLANMASI, İNSANİ KORİDORLARIN AÇILMASI VE BİR BARIŞ ANLAŞMASININ İMZALANMASI İÇİN ACİLEN ADIM ATILMASININ ÖNEMİNİ VURGULADI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Erdoğan, görüşmede Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

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Son Güncelleme: 06.03.2022 15:46
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