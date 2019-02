Erdoğan: Bir zamanlar Fransız bakan 'Siz Müslümansınız, sizi AB'ye almazlar' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Mısır'da yaşanan son gelişmeleri ve idamları değerlendiren Erdoğan: "Abdülfettah Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler. Bu bir defa insanlık suçudur." dedi.

Erdoğan, dünyada darbecilere karşı olduğunu söyleyenlerin Muhammed Mursi'yi darbe ile indiren Sisi'ye karşı bir tavır koymadığını tam aksine Sisi'yi kırmızı halılarla karşıladıklarını söyledi.

Batılı ülkelere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhammed Mursi yüzde 52 oyla, halkının oyuyla gelmişti, indirdiler, ondan sonra faturayı farklı bir şekilde kestiler. Sisi'nin darbeci olduğunu hep söyledim, gizlemedim. Batılı ülkeler maalesef darbecileri desteklemekte hala kararlılıkla yollarına devam ediyor. O mütereddit gözükmeleri falan uydurmaca." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayısal olarak baktığımızda, Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler ve en son bu 9 genci idam ettiler. Şimdi bu bir defa yenilir, yutulur bir lokma değil. Bakın Uluslararası Af Örgütü müracaat etti bunun durdurulması için. Netice aldı mı? Alamadı. Bizde, cezaevinde olduğu zaman kıyamet koparıyorlar. Halbuki bizde idam yok. Niye bu kıyameti koparıyorsunuz? Ama 9 tane genç ya. İşte geçen sabah idam edildi. Nerede Batı?"

Cemal Kaşıkçı cinayetinin uluslararası platformlara taşınmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bunlar dünyayı enayi zannediyorlar. İşin ileri boyutlarını kendileri çok daha iyi biliyor." ifadesini kullandı. "Ben kesmeyi çok iyi bilirim diyen bir ahlaksız, bir adi var orada. Meğer bu adli tıp mensubuymuş. Bakın gelişte kimi nereye gönderecekleri belli. Başlarındaki lider konumunda olan isimler belli. Bu isimler ortada olduğuna göre bunu şimdi Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek?"

"Gelinen noktada Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmek, yok saymak mümkün değildir." diyen Erdoğan, "Elimizdeki belgeler bize bunu gösteriyor. Biz bunu başta Suudi Arabistan'ın yetkilileri olmak üzere hepsine dinlettik. Kendileri bunu dinledikleri zaman, feveran ettiler. 'Bu ancak morfinlenmiş bir insanın yapacağı bir iş' dediler. Bunu biz özellikle Kral Selman'la da görüştük. Aynı zamanda veliaht prensle de bunları telefonda görüştük ama bir netice alamadık."

"Sağa sola Dolar, petrol dağıtmak suretiyle bu iş çözülmez"

Erdoğan, BM'den ve CIA'den gelenlere kayıtların dinletildiğini aktararak, "Biz ortadayız, her şeyimizle bunları söylüyoruz. Suudi Arabistan, Türkiye ile olan ilişkilerine yönelik farklı tavırlar içerisine girmek suretiyle bu işi farklı bir mecraya doğru akıtıyor. Biz sizin bir defa lekelenmemeniz, bu noktada adil davranmanızı bekliyoruz sizden. Bunun adımını atın. Her zaman bizim bir sözümüz var. Nedir o? 'Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz' Eğer senin bu noktada kendinden şüphen yoksa, ne korkuyorsun açıkça çık ortaya konuşman ne varsa bunları konuş. Ama böyle sağa sola dolar, petrol dağıtmak suretiyle bu iş çözülmez. Çünkü ortada bir can var. Bu bir kalemşor ve senin vatandaşın. Biz bunu dünyaya anlattık, anlatacağız. Çünkü bu benim ülkemde oldu." değerlendirmesini yaptı.

"Avrupa, Avrupa Birliği'nden büyüktür"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin askıya alınmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu kararın herhangi bir kıymeti harbiyesi yok." dedi.

Avrupa Birliği'nin büyük bir kriz içerisinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte bunun ilk adımı Brexit'ti ama bunu başka ülkeler de takip edeceğe benziyor. Fransa'da yaşanan olaylar sıradan değil. Bunları bir kenara koyamazsınız. Demek ki bir yerde boşluk var. Boşluk sebebiyle de bunlar yaşanıyor. Aynı şekilde diğer ülkelerde ciddi sıkıntılar... Avrupa Birliği kurumları da Avrupa Birliği'nin içinde bulunan bu krizden tabii olumsuz etkileniyor. AB'nin maalesef şu anda Avrupa'ya bile faydası yok. Bunu ben neye benzetiyorum? Hani bizim şu anda bir tezimiz var ya 'Dünya beşten büyüktür' diyoruz. Şimdi Avrupa Birliği bir defa bunu yakalayamadı. Bir defa Avrupa da özellikle Avrupa Birliği'nden büyüktür."

Bunu bir defa bilmemiz lazım. Sadece bunu bu ülkeler oluşturmuyor ki... 'Türkiye'yi niye almıyorsunuz arkadaş' dediğiniz zaman hep söyledikleri nedir biliyor musunuz? 'Sizin 82 milyon nüfusunuz var.' Nüfusumuz çok. Ya siz dilinizin altındaki asıl baklayı çıkarın ya, şunu bir çıkarın. Çıkarmıyorlar ama bunu bir zamanlar Fransız Dışişleri Bakanı'ndan bizzat dinledim. Ne dedi biliyor musunuz? 'Siz Müslümansınız, sizi Avrupa Birliği'ne almazlar' dedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir B ve C planımızın olması lazım. Yani vizede, Gümrük Birliğinde aynı şeyleri yaptılar. Hala aynı şeyleri yapıyorlar. İşte şu anda 14 fasıl, 15 fasıl buralarda işi sürüncemede tutuyorlar. Olur veya olmaz şunu bir defa bilmemiz lazım ki, Türkiye, Avrupa Birliği'ne her şeyiyle bağlı bir ülke konumunda değil. Bu kadar bizi oyalamaya hakkınız yok ya. Burası bir kabile devleti değil, burası Türkiye. Bizim dünyada 22 milyon kilometrekareye hükmetmiş bir devlet anlayışımız var." şeklinde konuştu.

"Suriyeli mültecilere 37,5 milyar dolar harcadık"

AB'nin mülteciler konusunda ilk etapta 3 artı 3 milyar euro vereceklerini, ondan sonra tekrarının olacağını söylediklerini anımsatan Erdoğan, "Şu ana kadar verdikleri 1 milyar 750 milyon dolar. Bize diyorlar ki 'proje proje...' Ne projesi ya. Biz yatırdık, yatırdık. Şu anda 37,5 milyar dolar yatırdık. Eser ortada. Senin plan proje dediğin şey geleceğe yönelik. Biz yapmışız bunu. 'Gelin bunlara bakın, gezin buraları, görün' diyorum. Yaptıklarımızdan bize siz bedel ödeyin ve zaten bunları bizim bütçemize vermiyorsunuz. Uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla AFAD'a, Kızılay'a, buralara veriyorsunuz. Tablo bu." diye konuştu.