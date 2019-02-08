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Erdoğan: ABD'nin silah yardımı YPG'ye PKK'ya geliyor

Erdoğan: ABD'nin silah yardımı YPG'ye PKK'ya geliyor

08 Şubat 2019 Cuma 07:42
Erdoğan: ABD'nin silah yardımı YPG'ye PKK'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Odası ve Amerikan-Türk Konseyi Üyeleri'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin yakaladığı terör örgütü mensuplarında ABD'ye ait silahlar bulduğunu belirtti.

Erdoğan, "(Amerika'nın silah yardımı) Kime geliyor? bunlar YPG'ye, PKK'ya geliyor. Yakalandıkları zaman bir de bakıyoruz Amerika'nın silahları. Kimde bu? Terör örgütlerinde." dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerine "Ama bunları terör örgütü olarak şu anda hala Amerika kabullenemedi. Bizim sıkıntımız burada." şeklinde devam etti. Erdoğan "PYD/YPG'nin, PKK terör örgütünün bir kolu olduğu en güncel ABD istihbarat raporlarında" kayda geçtiğini dile getirdi.

ABD'ye Erdoğan'dan çağrı: Çelikle ilgili gümrük vergilerini düşürün
Cumhurbaşkanı, "(Türkiye-ABD ilişkileri) Tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık."diyerek ABD'yi çelik ihracatına yönelik gümrük vergilerini düşürmeye çağırdı. Erdoğan, "Yalnızca ülkemize yönelik olarak uygulamaya konulan, çelik ihracatımıza dair 2 kat artırılmış gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

'Suriye'de sorumluluğu devralmaya hazırız'
Cumhurbaşkanı, "(Suriye'de) Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır." şeklinde konuştu.

Erdoğan "Türkiye olarak müttefiklerimizden sadece lojistik destek alarak güvenli bölgeyi kuracak, ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yönetecek her türlü imkana sahibiz." dedi.

Erdoğan: Güvenli bölgelerde konteyner kentler kuralım
Cumhurbaşkanı, Suriye'de insani yardım konusuna da değindi. Erdoğan Suriye'de kurulacak güvenli bölgelerde "konteyner kentler" oluşturulabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Şu anda DEAŞ saldırılarından, PKK/PYD zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz sadece ve sadece Türkiye'ye sığınıyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANABDPKKYPG
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