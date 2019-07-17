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Erbil\'de Türk Diplomatlara Silahlı Saldırı

IRAK\'IN ERBİL KENTİNDE BİR RESTORANA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA TÜRKİYE\'NİN ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞUNDA ÇALIŞAN BİR KİŞİ ŞEHİT OLDU

Erbil\'de Türk Diplomatlara Silahlı Saldırı

IRAK\'IN ERBİL KENTİNDE BİR RESTORANA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA TÜRKİYE\'NİN ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞUNDA ÇALIŞAN BİR KİŞİ ŞEHİT OLDU

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:34
Erbil\'de Türk Diplomatlara Silahlı Saldırı

IRAK'IN ERBİL KENTİNDE BİR RESTORANA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA TÜRKİYE'NİN ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞUNDA ÇALIŞAN BİR KİŞİ ŞEHİT OLDU

Erbil, 17 Temmuz 19 : Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı.

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Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.

Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu.

Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

(AA/EMR/ÖK)

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