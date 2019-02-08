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Enkazdan çıkarılan cesedin Sala'ya ait olduğu belirlendi

Enkazdan çıkarılan cesedin Sala'ya ait olduğu belirlendi

08 Şubat 2019 Cuma 08:03
Enkazdan çıkarılan cesedin Sala'ya ait olduğu belirlendi

Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi.

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisi, denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiğini açıkladı.

Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, özel eğitimli görevlilerce ailelere destek verildiği vurgulandı.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı.

Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Sala
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