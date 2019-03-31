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Endülüs Müslümanları İspanya Kralı'ndan özür bekliyor

Endülüs Müslümanları İspanya Kralı'ndan özür bekliyor

31 Mart 2019 Pazar 17:11
Endülüs Müslümanları İspanya Kralı'ndan özür bekliyor

İspanya'nın Endülüs bölgesinde bulunan Ishbilia Camisi'nin bağlı olduğu vakfın lideri Yihad Saracua, 15. yüzyılda Endülüs bölgesinde Müslümanlara yapılanlar için İspanya Kralı 6. Felipe'den resmi özür beklediklerini ifade eden açık bir mektup yazdı.

Endülüs bölgesinin başkenti Sevilla'da bulunan vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kral 6. Felipe'den Endülüs'ün düşüşü esnasında Müslümanlara karşı uygulanan yok etme politikasından dolayı özür talep edildi.

Yihad Saracua, Hristiyanlar tarafından yeniden fetih (Reconquista), Müslümanlar tarafından Endülüs Emevilerinin düşüşü olarak bilinen süreçte Müslümanların uğradığı 'zulümleri' ve milyonlarca insanın öldürülmesini hatırlatarak İspanya Kralı'na hitap etti.

Kral 6. Felipe henüz talebe resmi bir yanıt vermedi.

Anahtar Kelimeler:
Endülüs Müslümanları Ispanya Kralı özür
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