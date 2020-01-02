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Endonezya'daki selde ölü sayısı 30’a yükseldi

Cakarta, 2 Ocak 19 (TAK): Endonezya\'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30\'a ulaştı.

Endonezya'daki selde ölü sayısı 30’a yükseldi

Cakarta, 2 Ocak 19 (TAK): Endonezya\'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30\'a ulaştı.

02 Ocak 2020 Perşembe 15:12
Endonezya'daki selde ölü sayısı 30’a yükseldi

Cakarta, 2 Ocak 19 (TAK): Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştı.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, başkent Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Su baskınlarının etkili olduğu bölgelerde tahliye edilenlerin sayısının da 64 bine ulaştığını belirten Wibowo, selin vurduğu en az 169 noktada mağdurlara yardım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliği, tahliyelere öncelik verilmesi ve kamu alanlarında onarım çalışmalarının hızlandırılması konusunda ilgili birimlere talimat verdi.

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Can kayıplarının artmamasını ümit ettiğini belirten Sosyal İşler Bakanı Juliari Batubara ise hayatını kaybedenlerin yakınlarına da 15'şer milyon rupiah (yaklaşık 6 bin 450 TL) tazminat ödeneceği bilgisini paylaştı.

Batubara ayrıca, Bakanlığın sel mağdurlarına yönelik yardım ve tahliye çalışmalarına ilişkin ilgili birimlere desteğinin devam ettiğini aktardı.

Başkentte son 7 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını açıklayan yetkililer, ilerleyen günlerde beklenen aşırı yağışlara karşı da halka uyarıda bulunmuştu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ile nisan ayı arasında görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

(AA/FG)

Son Güncelleme: 02.01.2020 21:44
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