Endonezya’da yılbaşından bu yana doğal afetler 145 can aldı

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) verilerine göre, ülke genelinde 1-18 Ocak tarihlerinde deprem, sel, fırtına ve heyelan olmak üzere 154 doğal afet yaşandı.

Ülkede şu ana kadar 586 bin 828 kişinin yerinden olduğu ve 145 kişinin öldüğü doğal afetlerde, toplamda aralarında kamu binalarının da olduğu 1025 yapı zarar gördü.

DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 84’E ÇIKTI

BNPB, Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 84’e yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, yaklaşık 28 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bölgede Mamuju bölgesinde 73, Majene kentinde ise 11 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.



Ekvator kuşağında muson yağmurlarının etkisindeki ülke, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.



