Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Yarını düşünen kim?
Yarını düşünen kim?
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
banner376
Flaş Haber
Polisten uyarı!
Kapat

Endonezya’da yılbaşından bu yana doğal afetler 145 can aldı

Endonezya’da yılbaşından bu yana yaşanan doğal afetlerde 145 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

19 Ocak 2021 Salı 09:20
Endonezya’da yılbaşından bu yana doğal afetler 145 can aldı
banner337
banner351

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) verilerine göre, ülke genelinde 1-18 Ocak tarihlerinde deprem, sel, fırtına ve heyelan olmak üzere 154 doğal afet yaşandı.
Ülkede şu ana kadar 586 bin 828 kişinin yerinden olduğu ve 145 kişinin öldüğü doğal afetlerde, toplamda aralarında kamu binalarının da olduğu 1025 yapı zarar gördü.

DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 84’E ÇIKTI
BNPB, Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 84’e yükseldiğini açıkladı.
Yetkililer, yaklaşık 28 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bölgede Mamuju bölgesinde 73, Majene kentinde ise 11 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

banner341
Bu arada, Batı Cava eyaletindeki Cihanjuang köyünde 9 Ocak'ta 4 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda kayıp 8 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla toprak altında kalan 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ekvator kuşağında muson yağmurlarının etkisindeki ülke, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

 

banner360
Son Güncelleme: 19.01.2021 11:01
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Can KaybıEndonezya Doğal Afetler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada'da aksini beyan etmeyen yetişkinlerin organları, öldüklerinde nakledilecek
Kanada'da aksini beyan etmeyen yetişkinlerin organları, öldüklerinde nakledilecek
Biden, seyahat yasağını uygulamaya devam edecek
Biden, seyahat yasağını uygulamaya devam edecek
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
1080 doz Pfizer aşısı Metehan sınır kapısından teslim alındı
1080 doz Pfizer aşısı Metehan sınır kapısından teslim alındı
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 81'e ulaştı
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 81'e ulaştı
Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 113 bin kişi yerinden oldu
Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 113 bin kişi yerinden oldu
Biden "Müslüman ülkelere vize yasağı"nı kaldıracak
Biden "Müslüman ülkelere vize yasağı"nı kaldıracak
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
İngiltere'de hastaneler alarmda
İngiltere'de hastaneler alarmda
Endonezya’daki depremde ölenlerin sayısı 73’e çıktı
Endonezya’daki depremde ölenlerin sayısı 73’e çıktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim